Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin İü'den Ayrılması

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin İstanbul Üniversite bünyesinden ayrılarak başka bir üniversiteye bağlanacak olması, öğretim üyeleri, öğrenciler ve fakülte personeli tarafından protesto edildi.

Hastane bahçesinde kol kola girerek geniş bir daire oluşturan öğrenci, öğretim üyesi ve personelin protestosuna, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip de destek verdi.

Gruptakiler, "Cerrahpaşa bizimdir, bizim kalacak", "Susma, haykır, bölünmeye hayır", "Cerrahpaşa evimiz, hiçbir yere gitmeyiz" şeklinde sloganlar attı.

Bazı öğrenciler, hastane bahçesinde kısa süreli oturma eylemi yaparken, eyleme, hastanedeki bazı vatandaşlar da destek verdi.

Eylem nedeniyle polis, hastane bahçesinde güvenlik önlemi aldı. Tek sıra halinde yürüyüşe geçen kalabalık, daha sonra dağıldı.