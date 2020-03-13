CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ'NDE DEZENFEKTE ÇALIŞMASI
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı.
13.03.2020 21:18 | Son Güncelleme: 13.03.2020 21:18
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı.
- Bozkurtistanbul
Toplu taşıma, okul ve hastanelerdeki dezenfekte ve sterilizasyon çalışmaları devam ediyor. Önlemler kapsamında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dezenfekte çalışması yapıldı. Bugün yapılan çalışmalarda özellikle poliklinik binası ve laboratuvarlar dezenfekte edildi. Çalışmaların devam edeceği öğrenildi.
- Bozkurtistanbul
Kaynak: DHA