CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ'NDE DEZENFEKTAN ÇALIŞMASI Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı.

Toplu taşıma, okul ve hastanelerdeki dezenfekte ve sterilizasyon çalışmaları devam ediyor. Önlemler kapsamında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dezenfekte çalışması yapıldı. Bugün yapılan çalışmalarda özellikle poliklinik binası ve laboratuvarlar dezenfekte edildi. Çalışmaların devam edeceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü: ----------Poliklinik binasının dışıEkiplerin çalışması

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- İstanbul

Kaynak: DHA