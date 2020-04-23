Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Covid verilerini instagram hesabından günlük paylaşıma başladı
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastaneler Genel direktörlüğü Covid Hasta Verilerini dünden itibaren günlük olarak fakültenin resmi instagram hesabından paylaşmaya başladı.
23.04.2020 18:34 | Son Güncelleme: 23.04.2020 18:34
İSTANBUL Üniversitesi Cerrahpaşa- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastaneler Genel direktörlüğü Covid Hasta Verilerini dünden itibaren günlük olarak fakültenin resmi instagram hesabından paylaşmaya başladı.
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Kaynak: DHA