CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÇALIŞANLARI BAYRAK AÇARAK İSTİKLAL MARŞI OKUDU
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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 23 Nisan, Güncel, Haber

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÇALIŞANLARI BAYRAK AÇARAK İSTİKLAL MARŞI OKUDU

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÇALIŞANLARI BAYRAK AÇARAK İSTİKLAL MARŞI OKUDU (Havadan görüntülerle)Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ-Serdar ALTINTEPE İSTANBUL DHA 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100.

24.04.2020 13:26 | Son Güncelleme: 24.04.2020 13:33

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÇALIŞANLARI BAYRAK AÇARAK İSTİKLAL MARŞI OKUDU (Havadan görüntülerle)

Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ-Serdar ALTINTEPE İSTANBUL DHA 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. Yılı sebebiyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi sağlık çalışanları saat 21.00'de Acil önünde Türk Bayrağı açarak İstiklal Marşı okudu.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi çalışanları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. Yılı sebebiyle sosyal mesafeye dikkat ederek hastanenin acili önünde bir araya geldi. Çalışanlar saat 21.00'de Türk Bayrağı açarak bir dakikalık saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı okudu.

"ÇOCUĞUMU İKİ AYDIR GÖRMÜYORUM"

"Buraya toplanmamızdaki amaç hem bayramımızı kutlamak, hem de görevleri başında şehit düşen tüm sağlıkçılarımız adına birer dakikalık saygı duruşunda bulunmak" diyen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim İkizceli, "Bu coşkulu günü, milli günleri, beraberlik günlerini özellikle bu günlerde hep beraber kutlamamız gerekiyor. Tabii bunu kutlarken de sosyal mesafeye ve izolasyona çok dikkat etmemiz gerekiyor. Acil servis ve hastane ekibi bu coşkulu günü karşıladılar. Çocuklar evde kalmaya devam etsinler. Ben de kendi çocuğumu iki aydır görmüyorum. Beklemeleri gerekiyor. Ailelerin de psikolojik destek vermesi gerekiyor. Çocuk oyun ister, dışarı çıkmak ister. Bunu ev içerisinde bir şekilde ailenin karşılaması gerekiyor" diye konuştu.

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÇALIŞANLARI BAYRAK AÇARAK İSTİKLAL MARŞI OKUDU

Kaynak: DHA

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