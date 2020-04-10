Cerrahpaşa'da koronavirüsü yenen doktor ve 90 yaşındaki kadın taburcu oldu KORONAVİRÜSÜ yenen doktor ve 90 yaşındaki bir kadın Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden alkışlar arasında taburcu edildi.

İstanbul DHA - KORONAVİRÜSÜ yenen doktor ve 90 yaşındaki bir kadın Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden alkışlar arasında taburcu edildi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüs tedavisi gören doktor Ömer Faruk Bilici ile 90 yaşındaki Alye Gündüz hastalığı yendi. İlk olarak Alye Gündüz alkışlar arasında taburcu oldu. Gündüz, doktorlara teşekkür etti. Hemen ardından ise 20 gündür koronavirüs tedavisi devam eden 34 yaşındaki doktor Ömer Faruk Bilici alkışlar eşliğinde taburcu oldu. Hastaların taburcu olmasının ardından İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen açıklama yaptı.

"TEDAVİSİ 20 GÜN SÜRDÜ"

Bilici, 20 gün tedavi gördüğünü belirtirken sinüzit ve göğüs ağrısı belirtisiyle hastaneye yattığını söyledi. Şu an da kendisini iyi hissettiğini belirten Bilici, "Ateş, ağrı, göğüs ağrısı ve nefes darlığı oluştu. Önce servise yatmıştım daha sonra yoğun bakıma alındım. Şu anda çok iyi hissediyorum. Hiçbir şeyim yok gibi. Gayet iyiyim. Yoğun bakıma yatana kadar 7 günüm başka bir hastanede geçti. 8 gün de olabilir çok uzun bir süreçti. Yoğun bakımda 4 gün kadar kaldım. Meslektaşlarım, çalışma arkadaşlarım, aslında risk rubunda olan herkes ben hastalandıktan sonra çok korktu. Herkesin mesajları, korkularını göz önüne seriyordu ama benim toparlamamamla onlar da gene umutlandılar. ve yine çalışma gayretini bulduklarını mesajla bana söylediler. Gururluyum, meslek arkadaşlarıma, doktorlarıma, hastane yönetimine ve diğer çalışan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"İNSANLAR SİZİNLE GÖZ TEMASI BİLE KURMAYA KORKUYOR"20 gündür kimseyi görmediğini dile getiren Bilici, "Ufak bir şansım vardı. Benim eşimin de doktor olması, ara ara yanıma koruyucu elbiselerini giyinip gelmesini sağladı ama 20 gün kimsenin yüzünü görmedim. Maske, gözlük, koruyucu ekipman… Çok zor bir süreç. Anlatılmaz yaşanır. Psikolojik olarak da çok yorucu bir süreç çünkü insanlar size yaklaşamıyor. Göz teması bile kurmaya korkuyor insanlar. Ben bunu yaşadım. Diğer hastalara da Allah kolaylık versin çok zor. Psikolojik olarak da desteğe ihtiyaçları olacakları bir süreç" şeklinde konuştu.

"BİR DOKTOR OLARAK ENTÜBASYONU BİTEN HASTALAR GÖRÜNCE MOTİVE OLDUM"Arkadaşları, meslektaşları ve ailesinin mesajları ile motive olduğunu da söyleyen Bilici, "Gerek hastanelerin yönetimleri olsun, gerek yoğun bakımdayken hocaların gelmesi, güler yüzle ilgilenmeleri. Tek başına bir motivasyon yok. Yoğun bakımda diğer entübasyon süreçleri biten, iyileşen hastaları gördükçe bir doktor olarak sevinerek ve kendime de pay çıkararak motivasyonum devam etti" ifadelerini kullandı.

YOĞUN BAKIMDA ÇOCUK HASTALAR BİLE VARHer yaş grubunun risk grubunda olduğunu düşünerek tedbir alması gerektiğini vurgulayan Bilici, "Ben yoğun bakımdaydım yasak geldiğinde. Çıktığımda neler olmuş dedim. Hiç bir yaş grubu risk dışında değil, şu an benim durumum bile aslında bunu gösteriyor. Ben 34 yaşındayım. Yaşlılar ne kadar riskli ise bizim için de o kadar riskli. Hastalık evet belki yüzde 1, binde 1 gençleri tutuyor ama tutan kişi için yüzde yüz demek bu. O yüzden herkesin çok dikkatli olması lazım. Yoğun bakımlarda çocuk hastaların olduğunu biliyorum. O yüzden kimse ben encim, sağlıklıyım, risk altında değilim diye düşünmemeli, evde kalmalı, dışarıya zaruriyet dışında çıkmamalı. Taksiciler, market çalışanları ya da hizmet sektöründeki herke çok önemli. Sadece biz sağlık çalışanlarına değil onlara da teşekkür ediyorum" dedi.

"KURALLARA UYUN"İzolasyonunun evde devam edeceğini dile getiren Bilici, vatandaşlara kurallara uymaları gerektiği konusunda uyarıda bulunarak şunları söyledi: "Bir izolasyonum olacak. Çocuklarımı eşim memlekete götürdü, evi boşalttık. 14 gün kadar bir odada izole olacağım. Eşim koruyucu ekipmanı ile yanıma gelecek. 14 gün daha izolasyon ev konforunda devam etmiş olacak. Bağışık sistemimizin temeli bir beslenme, iki motivasyon. Umutlarını kaybetmesinler. Herkesi çok iyi anlıyorum. 20 gündür kapalı 8 metrekare bir odada kalmış biri olarak ev hapsinin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Ama hepsi geçici, hepsi bizim için. Kurallara uysunlar"

"ŞİMDİ BIRAKSALAR GÖREVE DÖNERİM"Görevine ne zaman döneceği sorusuna ise Bilici, "Aslında şimdi bıraksalar göreve dönerim ama izolasyonumun devam etmesi gerekiyor. Peşinden, hala akciğerimle ilgili toplama sürecim olacağı için bir aylık bir istirahat önerdiler. Ama sahaya dönmek için, arkadaşlarımı görmek, destek olmak ve çalışmak için sabırsızlanıyorum" şeklinde yanıt verdi.

CERRAHPAŞA'NIN KORONA VİRÜSÜ YENEN EN YAŞLI HASTASIÖte yandan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüsü yenen bugüne kadarki en yaşlı hasta olan Alye Gündüz, 1 Nisan'dan bu yana İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde koronavirüs tedavisi görüyordu. Yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetleri ile Acil polikliniğine başvuran 90 yaşındaki Gündüz, 10 gün süren tedavisinin ardından bugün alkışlarla taburcu edildi.

"YOĞUN BAKIMIN TAVANINA BAKMAKTANSA EVDE SIKILMAK DAHA İYİDİR"İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen ise iki hastanın taburcu edilmesinin ardından bir açıklama yaparak şunları söyledi:

"Cerrahpaşa ailesi olarak, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi çalışanları olarak Covid-19 pandemisi başladığından itibaren iyi organize olduğumuzu düşünüyoruz. Dünya Sağlık Örgütü Pandemiyi ilan ettiği anda pazar günüydü. Bütün yönetim ve bilim kurulu toplandık. Sağlık Bakanlığı ile neredeyse eş zamanlı bir bilim kurulu oluşturduk. ve bu bilim kurulunun yönlendirmeleriyle her gün etap etap yoğun bakımlarımız, servislerimiz teker teker covid servisi olmaya başladı. Cerrahpaşa ile gurur duyuyorum. Buradaki çalışan personelimiz, temizlik elemanımız, güvenlik personelimiz, hocalarımız yani hepimiz covid ile mücadele veriyoruz. Cerrahpaşa ön safta bir mücadele veriyor. 93 yaşındaki hastamızın taburcu olması diğer 65 yaş üstündeki hastalarımıza bir güven vermesin, sakın onlar çıkmasınlar. Yani tabii ki yine de ileriki yaşlarda ölüm riski çok daha yüksek bizde de öyle. Mutlak suretle kurallara uymamız lazım. Bu pandemiyi en kısa zamanda başımızdan defetmek için kurallara mutlaka uyulması lazım. Mutlaka izolasyona uyulması lazım. Burada yoğun bakımın tavanına bakmaktansa, evde sıkılmak her zaman daha iyidir. Evde sıkılsalar bile mutlak suretle herkesin kurallara uymasını rica ediyoruz"

Kaynak: DHA