Cerrahpaşa'da eğitime ara verildi

Cerrahpaşa'da eğitime ara verildi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü, 26 Eylül'de meydana gelen depremde hasar gören Veteriner Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde eğitim-öğretim hizmetlerine 20 gün ara verildiğini duyurdu.

03.10.2019 12:16
Cerrahpaşa'da eğitime ara verildi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü, 26 Eylül'de meydana gelen depremde hasar gören Veteriner Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde eğitim-öğretim hizmetlerine 20 gün ara verildiğini duyurdu.


Rektörlüğün duyurusunda, "26 Eylül'de meydana gelen depremde binaları hasar gören üniversitemiz Veteriner Fakültesi (Avcılar) ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde (Bakırköy) eğitim-öğretim hizmetlerine 2-22 Ekim tarihleri arasında ara verilmiştir. 22 Ekim'den sonraki süreç hakkında Rektörlüğümüzce ayrıca duyuru yapılacaktır." bilgisine yer verildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et