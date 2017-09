Cerrahlı Minibüsçülerden Eylem

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden güzergah belgesi ve ruhsat almadıkları gerekçesiyle araçları trafikten men edilmeye başlanan İnegöl'e bağlı Cerrah Mahallesi'ndeki minibüsçüler eylem yaptı.



Sabah 08.00 sıralarında İNULAŞ toplu taşıma araçlarının önünü kesmeleri sonucu jandarma ekiplerince yoldan uzaklaştırılan S.S. 161 Nolu Minibüsçüler ve Küçük Otobüsçüler Kooperatifi üyeleri, bunun üzerine eylem yaptı. Minibüsçüler, "Büyükşehirin keyfi uygulamasından dolayı yolcu taşıyamıyoruz, taşımamız durumunda araçlarımız bağlanmaktadır. Halkımızdan mağduriyetlerinden dolayı özür dileriz" şeklindeki yazıları araçlarının camlarına astı.



SS 161 Nolu Minibüsçüler ve Küçük Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı Raşit Karaman, "Biz 40 yıldan bu yana Cerrah ile İnegöl arasında yolcu taşımacılığı yapıyoruz. Araçlarımız bağlanıyor. Sebebini de bilmiyoruz. Ekmeğimizle oynanıyor. Halk bizi tercih ediyor. Bu meselenin bir an önce düzeltilmesini istiyoruz" dedi.



Kooperatif üyesi Sebahattin Elmas, "Bizi İnegöl'e dahil etmeye çalışıyorlar. Şu anda 8 araçla hizmet veriyoruz. Bize 3 araç verecekler. Bu haksızlık. Bunu kabul edemeyiz" diye konuştu.



Cerrah Mahallesi'nde ikamet eden yolcu Kemal Zeybek, "Biz yıllardır mahallemize ait otobüsle işimize gidiyoruz. Bugün eylem yüzünden işime gidemeyeceğim, param kesilecek. Kent-kartım yok, diğer otobüslere de binemiyoruz. Bu zararımı kim karşılayacak?" diyerek tepki gösterdi.



Cerrah'ta araçların bağlanmasına tepki gösteren Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz, "Arkadaşlar para kazanamıyor, esnaf zor durumda. Bu 96 mahalle için geçerli bu mesele sadece Cerrah'ta mı var? Cerrah'ta halk bu minibüslere her zaman destek çıktı. Şimdi aynı sıkıntı şehir içinde de nüksedecek. Her araç başına bin TL para alıyorlar. Neyin karşılığı? Yapılan bir şey yokken para isteniyor. 108 araç 108 bin TL demek. Seneliğe vurduğunuz zaman 1,5 milyon TL'ye yakın para şehir içi otobüslerinden BURULAŞ'a gidiyor. Bu meselenin gün içerisinde çözüleceğine inanıyorum. Başkan Alinur Aktaş ile bir araya geldik birkaç kere. Bu mesele çözülmezse mahkeme yoluna başvuracağız, elimizde emsal karar var. Bodrum'da mahkeme kooperatifleri haklı bulmuştu" diye konuştu. - BURSA