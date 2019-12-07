Cerrahlar böbrek nakil operasyonlarını canlı yayında izledi (2)

07.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 07.12.2019 16:18

AÜ'DE ROBOTİK CERRAHİ YÖNTEMLE BÖBREK NAKLİ YAPILDI

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Organ Nakli Merkezi, Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Derneği ile Türk Nefroloji Derneği Antalya Şubesi işbirliğiyle düzenlenen 'Akdeniz Organ Nakli Günleri' kapsamında AÜ Hastanesi'nde ilk kez robotik cerrahi yöntemiyle canlı vericiden alınan böbrek, aynı yöntemle organ bekleyen hastaya nakledildi. Operasyonu yapan AÜ Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, ilk defa böbrek naklinde robotik cerrahi yöntemini kullandıklarını söyledi. Böbrek naklinde daha önce alıcıdan alınan böbreğin buz içinde en fazla 6 saat bekletilebildiğini kaydeden Prof. Dr. Aydınlı, "Bu operasyonda ise daha ileri bir teknoloji kullanıldı. Organ, bir makine içine konulup sanki vücuttaymış gibi çalışmaya devam etti. Bu da bize daha uzun bekleme şansı tanıyacak" dedi.

Operasyonu Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da gelen 380 cerrah ve organ nakil koordinatörünün canlı yayında izlediğini kaydeden Prof. Dr. Aydınlı, "2019 yılında 215 böbrek nakli, 68 karaciğer nakli ve 3 kalp nakli yaptık" dedi. Prof. Dr. Aydınlı, çift kol nakli ve diğer doku nakillerinin de aralıksız devam ettiğini belirtti.PROF. DR. TUNCER KARPUZOĞLU'NUN ADI AMELİYATHANELERE VERİLDİAkdeniz Organ Nakli Günleri'nin ilk gününde AÜ Hastanesi'nde yapımı tamamlanan ve son teknoloji ile donatılan 4 ameliyathanenin açılışı da yapıldı. Ameliyathanelere, Organ Nakli Merkezi'nin kurucusu Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu'nun adı verildi. Açılışa, Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin, AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Başhekim Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Prof. Dr. Ömer Özkan, Prof. Dr. Özlenen Özkan, Prof. Dr. Nihal Boztuğ, Prof. Dr. Suat Hayri Sanlı doktorlar ve ameliyathane çalışanları katıldı.Ameliyathanelere adının verilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu, "Bu ortamın oluşturulmasında tüm emeği geçenlere ve rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Ünal'a teşekkür ediyorum" dedi.AÜ Hastanesi'ne 2006-2007 yıllarında organ nakli seminer nedeniyle geldiğini ifade eden Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin ise, "Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi bizim göz bebeğimiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Rektör Mustafa Ünal da açılışa katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: DHA