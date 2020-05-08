Cerrahi onkoloji uzmanı Mardin Devlet Hastanesi'nde göreve başladı

Mardin Devlet Hastanesi'ne atanan Cerrahi Onkoloji Uzmanı Op. Dr. Şevki Pedük, göreve başladı.

Mardin Devlet Hastanesi'ne atanan Cerrahi Onkoloji Uzmanı Op. Dr. Şevki Pedük, göreve başladı.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, yaptığı açıklamada, Cerrahi Onkoloji Uzmanı Pedük'ün Mardin Devlet Hastanesinde hizmet vermesinin erken kanser tanılarında önem taşıdığını aktardı.

Hastaların tedavi şansının böylece artacağına işaret eden Yavuz, ayrıca ileri evre kanser hastaları için de tanı, gerekli cerrahi müdahale ve tedavi yöntemlerinin hastanede uygulanması açısından önemli olduğunu aktardı.

"Kemoterapi ünitesinde bu hastalara gerekli tedavi hizmetleri hastanemizde yapılmaktadır. Hastalarımızın kendi memleketlerinde bu hizmeti almalarının hastalık sürecinde ne kadar önemli olduğunu vurgulamak isterim. Çünkü ulaşım sıkıntısı ve yalnızlık duygusu, beraberinde birçok psikolojik sorunu da getirmektedir. Bu da hastalığın seyrini değiştirmektedir." diyen Yavuz, hastanede bu hizmetin getirilmesine katkısı olan herkese teşekkür etti.

Yavuz, Op. Dr. Pedük'e başarı diledi.

Pedük de, kanser vaka yönetiminin ekip çalışması gerektirdiğini, bu alanda ekibin önemine değindi.

"Cerrahi onkoloji ülkemizde genel cerrahi uzmanlarının kanser cerrahisi üzerine belli bir süre boyunca eğitim alıp özelleştirdikleri bir yan daldır. Bu branş sadece kanser taraması, kanser ameliyatları ve kanser hastalarının ameliyat sonrası takipleri ile ilgilenir." ifadelerini kullanan Pedük, kanser tedavisinde hasta, hasta yakını ve doktor arasındaki uyumun da çok önemli olduğunu, kanser hastasının özellikle ameliyat olacağı doktora güveninin tam olması gerektiğini aktardı.

Pedük, başta meme ve tiroid olmak, kalın bağırsak, mide olmak üzere birçok kanser ameliyatının hastanede rahatlıkla yapılabileceğini anlatarak, "Kanser; tanısı, tedavisi ve takibi ile uzun bir süreci kapsamaktadır. Tanıyı hızlı bir şekilde koymak, tedaviyi başarılı bir şekilde tamamlamak konusunda cerrahi onkoloji önemli bir paya sahiptir. Erken teşhis hayat kurtarır. Hastalarımızın zaman kaybetmeden konuyla ilgili bir uzmana başvurmaları gerekli."

Kaynak: AA