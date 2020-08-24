Cerrahi müdahale olmadan anjiyo imkânı
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Cerrahi müdahale olmadan anjiyo imkânı

Doruk Sağlık Grubu, bünyesine bulunan BT anjiyo cihazıyla, hastanın cerrahi müdahale görmeden anjiyo yapılmasına olanak sağlıyor.

Cerrahi müdahale olmadan anjiyo imkânı
24.08.2020 12:27 | Son Güncelleme: 24.08.2020 12:34

Klasik anjiyoda giriş yerlerinde oluşan kanamaların bu cihaz sayesinde önüne geçildiğini belirten Girişimsel Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Nurullah Doğan, hastanın koroner BT anjiyonun ardından hemen normal hayatına dönebileceğini belirtti.

Bursa'da kalp rahatsızlığı olan hastaların, yeni nesil anjiyo cihazıyla ritim bozukluğu ve kanama ihtimali olmadan 1 saat gibi kısa süre içerisinde koroner BT anjiyo yapıldığını söyleyen Doruk Sağlık Grubu Girişimsel Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Nurullah Doğan, "Hasta çok daha erken bir şekilde normal yaşamına dönüyor. Hastaneye gelindikten bir saat sonra çekimi tamamlanıyor ve anjiyo BT yapılan kişi normal yaşamına devam ediyor" dedi.

Kalp krizinin dünyada her yıl yaklaşık 19 milyon insan hayatını tehdit ettiğini belirten Doç. Dr. Nurullah Doğan, "Kalp damarlarının görüntülenmesi gereken hastalara anjiyo yapılır. Kalp damar hastalıkları, dünyadaki en sık ölüm sebeplerinden biri. Amerika'da her yıl 4 milyon kişi kalp krizi geçiriyor. 500 bini kalp krizi nedeniyle ölüyor. Bunların 200 binden fazlası ani kalp ölümü vakalarını oluşturuyor. Ani kalp ölümü, kalp hastalarının ilk belirti başladıktan bir saat sonra meydana gelen kalp ölümü olarak adlandırılıyor. Bunlar görünüşte sağlıklı insanlar. Herhangi bir şikâyeti olmadığını söyleyen insanlar ama insanlar ilk belirtiden sonra kalp krizi geçirip ölüyorlar" dedi.

Kronik rahatsızlığı bulunan hastaların kalp krizi geçirme olasılığı yüksek olduğunu belirten Nurullah Doğan, "Sigara içenler, şeker hastaları, yüksek tansiyon hastaları, böbrek yetmezliği, ailede kalp hastalığı olanlar, kilo fazlası olanlar, stresli yaşam tarzında yaşayanlar. Bunların kalp krizi geçirme riski normal insanlardan çok daha yüksek. Çünkü Avrupa ülkelerinde kalp krizi geçirme yaşı 60-65 iken Türkiye'de bu ortalama 50-55 yaş arası. Türkiye'de kalp krizi geçirenlerin maalesef yüzde 20'sinden fazlası genç insanlar. Genç insanlarda kalp krizi görülme oranı hızla artıyor. Özellikle 35-40 yaş üzerindeki bu riski taşıyan insanların BT anjiyo ile değerlendirilmesini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

"35 yaş üzeri risk faktörü taşıyan herkes koroner BT anjiyo yaptırmalı"

35 yaş üzeri, risk faktörü taşıyan herkesin bir kez koroner BT anjiyo yaptırması gerektiğini belirten Nurullah Doğan sözlerini şöyle tamamladı: "Kalp damar hastalığı riski olan veya şikâyeti olan hastada yapılabilecek tetkikler ya klasik anjiyo ya da koroner BT anjiyo. Gerçekten hastada bir duvar darlığı bulgusu yüksekse normal anjiyo yapmak lazım ama yoksa tespit amacıyla yapılıyorsa BT anjiyo daha avantajlı. Çünkü hasta çok daha erken bir şekilde normal yaşamına dönüyor. Hastaneye geldikten bir saat sonra çekimi tamamlanıyor. Bu sayede normal yaşamına devam ediyor. Diğer anjiyoda saatlerce, bazen tam gün hastanede kalması gerekiyor. Hasta geldiği gibi çekim yapılabiliyor. Diğer anjiyonun yarattığı kalp ve ritim bozukluğu veya giriş yerlerinde kanama riski oluşmuyor. Hızlı bir şekilde tanı konulup normal yaşamınıza dönebiliyorsunuz. 35 yaş üzeri, erkek, özellikle sigara içen, risk faktörü taşıyan herkesin bir kez koroner BT anjiyo yaptırmasını, kalp krizi öngörülebilirliği açısından öneriyoruz."

Kaynak: Bültenler

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