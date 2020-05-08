Cerrahi maskeli televizyon hırsızları güvenlik kamerasında
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Cerrahi maskeli televizyon hırsızları güvenlik kamerasında

Cerrahi maskeli televizyon hırsızları güvenlik kamerasında
08.05.2020 20:22 | Son Güncelleme: 08.05.2020 20:22

Cerrahi maskeli televizyon hırsızları güvenlik kamerasında Gaziantep'te, korona virüs tedbirleri nedeniyle kapalı olan bir kahvehaneden iki televizyon ile bir bilgisayar çalan cerrahi maskeli şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Cerrahi maskeli televizyon hırsızları güvenlik kamerasında

GAZİANTEP - Gaziantep'te, korona virüs tedbirleri nedeniyle kapalı olan bir kahvehaneden iki televizyon ile bir bilgisayar çalan cerrahi maskeli şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüpheliler tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle kapalı olan iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda Şahinbey ilçesinde Nisan ve Mayıs aylarında meydana gelen 4 adet iş yeri hırsızlığı ile ilgili operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon sonucu, bir kahvehaneden 2 adet televizyon ile bir bilgisayar çalma ve hırsızlık mahallinden araçla uzaklaşma anları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilen cerrahi maskeli 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Cerrahi maskeli televizyon hırsızları güvenlik kamerasında

Kaynak: İHA

Manşet

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