Cerrahi maskeli hırsızlar güvenlik kamerasında
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Cerrahi maskeli hırsızlar güvenlik kamerasında

Gaziantep'te cerrahi maskeli iki hırsızın bir iş yerinin kapısını zorlayarak hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Cerrahi maskeli hırsızlar güvenlik kamerasında
30.06.2020 10:27 | Son Güncelleme: 30.06.2020 10:31

Gaziantep'te cerrahi maskeli iki hırsızın bir iş yerinin kapısını zorlayarak hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerden tespit edildikten sonra yakalanan 2 şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürülüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Haziran günü Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, bir iş yerinden hırsızlık yapan iki şüpheli şahıs yakalandı. Cerrahi maskeli şüpheli şahısların, bir iş yerinin kapısını açma ve başka bir iş yerinden hırsızlık yapıp, çaldıkları malzemeleri götürme anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Çalışmalar sonucu çalınan malzemeler ele geçirilerek sahibine teslim edilirken, cerrahi maskeli iki şüpheli şahıs da yakalandı.

Yakalan şüpheli şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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