DİYARBAKIR (İHA) - Cerrahi maskeli hırsız, pazarcıyı terazisiz bıraktı... O anlar kameralara böyle yansıdı

DİYARBAKIR Diyarbakır'da kimliği belirsiz şahıs, gece geç saatlerde araçları kontrol ettikten sonra gözüne kestiği bir minibüsün camını cebinden çıkardığı cerrahi maskesiyle kırdı. Hırsız, mağdur pazarcıyı terazisiz bırakıp kayıplara karışırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık, Bağlar ilçesi Lezgin Avcı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, pazarcılık yapan Hüseyin Tosun, akşamdan aracını Pazar kuracağı cadde üzerine bıraktı. Hırsız, gece 02.10 sularında araçları kontrol ettikten sonra gözüne kestirdiği minibüsün camını cerrahi maske içinde taş koyarak kırdı. Hırsız, daha sonra cebinden çıkardığı bıçakla minibüsün kapısını açarak içindeki teraziyi alıp kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"Bin lira zararım var"

Sabah tezgahını açmak için aracına yanaşan Tosun, aracının camı kırıldığını ve terazisinin olmadığını fark ettiğini söyledi. Araçta para olduğunu ve hırsızın parayı fark etmediğini belirten Tosun, "Hırsız, kapıyı kırdıktan sonra teraziyi alıp gidiyor. Yaklaşık bin liraya yakın bir zararım var. Polis ekipleri gereğini yapacağını söylediler" diye konuştu.

Tosun, hırsızdan şikayetçi olurken polis ekipleri, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.