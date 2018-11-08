Cerrahi Hastanesi Vergi Sıralamasında Birinci

Denizli'de faaliyet gösteren Özel Denizli Cerrahi Hastanesinin, Kurumlar Vergisi sıralamasında sağlık sektöründe Denizli birincisi olduğu bildirildi.

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Murat Çelik, düzenlediği basın toplantısında, sağlık sektöründe 3 yıldır vergi şampiyonu olduklarını belirtti.

Verdikleri vergilerle çocukların rızkının karşılandığını, torunlarına bakan baba annelere para ödendiğini dile getiren Çelik, şöyle devam etti:

"Biz bu vergiyi vermezsek devlet yaşlılara, işsizlere para veremez. Yapmamız gereken kazanıyorsak vergimizi vereceğiz. Devlet varsa biz de varız. Vergi olmazsa devlet olmaz. Denizli Vergi Dairesinin açıkladığı 2017 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi sıralamasında 28. sıradayız. Hızla büyüyen genç kurumumuzun art arda yükselterek vergi rekortmenleri listesine girmesinin haklı gururunu yaşamaktayız. Geçen yıl da 'bu başarıyı sürdürmeyi istiyoruz' dedik ve bu yıl daha üstlerde yer aldık. Denizli'de birçok büyük firmanın önündeyiz ve vergi rekortmenleri listesinde 3 yıldır yer alan özel hastaneyiz. Bizim en önemli hedefimiz bölgede referans hastane olmaktır. Daha çok çalışacağız ve daha çok vergi vereceğiz."