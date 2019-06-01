Cerrahi Aletler Müzesi'nde sona gelindi

Samsun Medikal Kümelenmesi (MEDİKÜM) Başkan Yardımcısı Ahmet Alp Doğru, Cerrahi Aletler Müzesi'nde sona gelindiğini, MEDİKÜM olarak binanın devrini beklediklerini bildirdi.

Doğru, Samsun'da bir otelde düzenlenen iftarda, MEDİKÜM'ün kuruluşu hakkında bilgi verdi.

Kümelenmenin aynı iş koluna ait firmaların, kamu kurum ve kuruluşları ve aynı zamanda tedarikçileriyle bir arada olduğu bir rekabet modeli olduğuna işaret eden Doğru, "Samsun Medikal Kümelenmesi 2011 yılında 35 üretici firma tarafından kuruldu. Böylelikle bu zamana kadar hem sektöre hem ülkemize hem de Samsun'umuza ciddi katkılar sağlamış olduk." ifadesini kullandı.

Samsun'da tüm cerrahi aletler firmalarının ve kamu kurumlarının içinde olduğu Mediclust AŞ kurulması planlaması olduğunu hatırlatan Doğru, şöyle konuştu;

"Samsun Büyükşehir Belediyesi şirketin en büyük ortağıydı. Belediyemiz bu konuda bizlerden daha iktisadi bir karar vermemizi istedi ve Samsun Medikal Kümelenmesi bu şirketi bir iktisadi işletmeye çevirdi. Böylelikle, Mediclust AŞ, 'Mediclust İktisadi İşletmesi' olarak artık devam edecek. Bunun yanı sıra sona gelinmiş bir Cerrahi Aletler Müzesi inşaatımız var. Müzenin inşaatı bitmiş durumda, Samsun Medikal Kümelenmesi olarak binanın devir alma işlemleri konusunda Vali Osman Kaymak'ın olurlarını beklemekteyiz. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteğiyle iç tefrişatı proje işi finanse edilerek verilmiş olup, proje beklenmektedir."

Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lise sayesinde sektöre nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye devam ettiklerini vurgulayan Doğru, "Bafra Medikal İhtisas Organize Sanayi Bölgemizin tamamlanmasıyla sektöre ve bölge ekonomisine büyük katkılar sağlanmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla kümelenmemiz herhangi bir etki ve daralma politikası yaşamadan son hızıyla çalışmalarına devam ediyor." diye konuştu.

İftara Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Göksel Başer, Samsun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, Samsun Teknopark Müdürü Buğra Çolak, İŞGEM Müdürü Uğur Hayvalı ile Mediküm Yönetim Kurulu ve üyeleri katıldı.

Kaynak: AA