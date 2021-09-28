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Cerrah'ta 1 kilometrelik yeni yol açılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Cerrah'ta 1 kilometrelik yeni yol açılıyor

İnegöl Belediyesi, Cerrah Mahallesi Kalburt Sanayi bölgesinde yeni fabrikaların yükseldiği Güllüdere Caddesi mevkiinde fabrika alanlarına ulaşımı sağlamak için 1 kilometrelik yeni yol açılması için çalışma başlattı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - İnegöl Belediyesi, Cerrah Mahallesi Kalburt Sanayi bölgesinde yeni fabrikaların yükseldiği Güllüdere Caddesi mevkiinde fabrika alanlarına ulaşımı sağlamak için 1 kilometrelik yeni yol açılması için çalışma başlattı.

Her geçen gün gelişen ve büyüyen İnegöl'de, geleceğin alt yapısı da bir yandan hazırlanıyor. Şehrin gelişim alanlarında yeni ulaşım ağları oluşturulmaya devam ediyor. İnegöl Belediyesi, Cerrah Mahallesi Kalburt bölgesinde sanayi alanlarının bulunduğu Güllüdere Caddesi mevkiinde yeni yapılan fabrikalara ulaşımı sağlayacak 1 kilometrelik yol açılması için çalışma başlattı.

10 gün içerisinde yolun açılması için hummalı bir çalışma sürerken, Belediye Başkanı Alper Taban bugün beraberindeki heyetle çalışmayı yerinde inceledi. Alper Taban, "Bugün Cerrah MahalleSİNDE Kalburt bölgesinde Güllüdere Caddesi üzerindeyiz. Planda yol olan ancak fiiliyatta açılmamış olan alanların bir an önce yol olarak yapılaşmasını sağlamak üzere ekiplerimiz burada ciddi bir çalışma gerçekleştiriyorlar. Yaklaşık 1 kilometrelik alanda bu adanın açılarak kullanıma kazandırılmasıyla ilgili bir çalışmadır bu. İfade ettiğim gibi burası sanayi bölgesi. Artık yapılaşmanın da son noktasında bulunuyoruz. Binalar, fabrika inşaatları da bir taraftan yapılıyor. Bir taraftan da tabi sanayi içerisindeki girişler, çıkışlar ve bu ağın sağlıklı kullanılabilmesi adına plandaki son noktamız. İnşallah bu alanı biran önce arkadaşlarımız 10 gün gibi bir sürede hayata geçirerek burada çalışmayı kullanıma sunmuş olacaklar. Ben çalışmanın başta mahallemize, buradaki sanayicilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bizler de bugün muhtarımızla, çalışma arkadaşlarımızla buradaki çalışmayı yerinde görmüş olduk" dedi. - BURSA

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