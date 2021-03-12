Cerrah Mahallesi'ne yeni pazar yeri
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Cerrah Mahallesi'ne yeni pazar yeri

12.03.2021 16:07 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:12
Cerrah Mahallesi'ne yeni pazar yeri

İnegöl Belediyesi eliyle Cerrah Mahallesi'nde yaklaşık 15 kırsal mahalleden vatandaşların da alışveriş yapma imkanının bulunduğu yeni pazar alanı oluşturuldu.

İnegöl Belediyesi eliyle Cerrah Mahallesi'nde yaklaşık 15 kırsal mahalleden vatandaşların da alışveriş yapma imkanının bulunduğu yeni pazar alanı oluşturuldu. Bin yüz kırk metre kare alanda toplamda 60 barakadan oluşan pazar yerinde, üretici ve esnaf bir arada satış yapma imkanı buldu.

Cerrah Mahallesi'nde bulunan vatandaşların isteğini geri çevirmeyen İnegöl Belediyesi, mahalle meydanında pazar alanı oluşturarak, büyük bir ihtiyacı karşılamış oldu. Cuma namazı sonrası İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılında aziz şehitlerimizin ruhuna helva dağıtımı gerçekleştirilirken, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar ile birlikte yeni pazar alanı incelendi.

Pazar yeri incelemesi sırasında açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, hem üretici hem de esnafın bir arada olduğu mini pazar alanı oluşturduklarını belirtti. Başkan Alper Taban açıklamasında "İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılı sebebiyle günün anlamına binaen cuma namazı sonrası helva ikramında bulunduk. Mahallemizde kurmuş olduğumuz pazarı da incelemede bulunarak pazarın son halini görmek istedik. Burada hem üreticiyi hem de esnaf arkadaşlarımızı birlikte kurguladığımız bir mini pazar oluşturduk. Özellikle Cerrah Mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızın bizlerden talebi üzerine burada böyle bir ihtiyacın hasıl olduğu söylenmişti. Bizde bu konuyla ilgili gerekli çalışmaları yürüterek neticelendirmiş olduk. Geçtiğimiz hafta itibariyle işlemeye başladı. Bugün de sayın kaymakamımız ve değerli heyetle pazarı dolaşmış olduk. Yapılan çalışmanın karşılık bulduğunu düşünüyorum. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşlarımıza, pazarcılar odalarımıza her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Nihayetinde birlikte çalışmanın bir ürünüdür. Herkesin katkısı ve desteği vardır burada. Güzel alışverişler, bereketli kazançlar diliyorum. Yapılan çalışma mahallemize hayırlı olsun inşallah." ifadelerine yer verdi.

İnegöl Belediyesi'nin oluşturduğu yeni alan ile pazar yerini mahalle halkının ayağına getirildiğini söyleyen Kaymakam Eren Arslan, "Belediyemizin yapmış olduğu hayırlı ve faydalı bir işin bir nevi açılışını gerçekleştirmiş olduk. Pazarımız mahallemize hayırlı uğurlu olsun. Bu pazarın burada oluşturulmasının iki güzel anlamı var. Yörede üretici olan çiftçilerimizin ürünlerini pazarlayabilmesine imkan sağlıyor. Bir diğeri de malum yaşamış olduğumuz salgın sürecinde şehirlerimizde kalabalıklaşma ve yoğunlaşmayı önleyecek. Cerrah Mahallesi ve civarında yaşayan vatandaşlarımız merkezdeki semt pazarlarında yoğunluk oluşturmadan tabiri caiz ise ayaklarına kadar gelen bu hizmetten faydalanmış olacaklar. Başta sayın başkanımız Alper Taban olmak üzere emeği geçen tüm herkese teşekkür ediyor mahallemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BURSA

Cerrah Mahallesi'ne yeni pazar yeri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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