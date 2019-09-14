Çernobil yakınlarında orman yangını

14.09.2019 17:11

Ukrayna'da Çernobil'e yakın bir bölgede orman yangını çıktı. Yangına, çok sayıda itfaiye ekibi ve aracının yanında 2 yangın söndürme uçağının ve 1 helikopterin de müdahale ettiği belirtildi.



Ukrayna'nın Çernobil kentinin güneyindeki Novye Sokoly kasabasına yakın bir bölgede bulunan ormanda yangın çıktı. Yangına 83 itfaiye personelinin, 12 itfaiye aracının ve 2 AN-32P tipi yangın söndürme uçağının ve Mi-8 tipi helikopterin müdahale ettiği açıklandı. Yangının neden çıktığı ise henüz bilinmiyor. - ÇERNOBİL

Kaynak: İHA