13.09.2019 14:55

Çernobil yakınlarında orman yangını

Ukrayna, (DHA)- Ukrayna'da Çernobil'e yakın bir bölgededeki ormanda yangın çıktı. Yangına, çok sayıda itfaiye personeli ve aracının yanında, 2 yangın söndürme uçağının ve bir helikopterin de müdahale ettiği belirtildi.

Ukrayna'nın Çernobil kentinin güneyindeki Novye Sokoly kasabasına yakın bölgede bulunan bir ormanda yangın çıktı. Yangına 83 itfaiye personelinin, 12 itfaiye aracının ve 2 AN-32P tipi yangın söndürme uçağının ve Mi-8 tipi helikopterin müdahale ettiği açıklandı.

Ukrayna Devlet Acil Servisi'nden yapılan açıklamada, 'Havadan zamanında gelen yardım sayesinde, alevler kontrol altına alınabildi. Durum kontrol altında ve önlemler almaya devam ediyoruz' ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA