Çernobil faciasının 35. yılı - Anma töreni
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çernobil faciasının 35. yılı - Anma töreni

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donbas'ın, Çernobil'deki trajedi gibi yaşamın olmadığı bir "yasak bölge"ye dönüşmesini istemediğini ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donbas'ın, Çernobil'deki trajedi gibi yaşamın olmadığı bir "yasak bölge"ye dönüşmesini istemediğini ifade etti.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy, Çernobil faciasının 35. senesini anma etkinliğine katıldı.

Etkinlikte konuşan Zelenskiy, gelecekte benzeri faciaların önlenmesi için Çernobil'in tarihinin eğitim ve bilim müfredatına eklenmesi gerektiğini belirtti.

Facia gerçekleştiği zaman radyoaktif bulutun Ukrayna, Belarus, Rusya ve pek çok ülkeye ulaştığını hatırlatan Zelenskiy, 600 bin kişinin bölgenin tasfiyesinde görev aldığını ve hayatları pahasına facianın büyümesini engellediklerine dikkati çekti.

Zelenskiy, Çernobil'deki trajedinin sonuçlarının ortada olduğunu ve yaşamın olmadığı "yasak bölge" diye bir terim kullandıklarını belirterek, "Donbas'ta da aynı trajedinin yaşanmasını istemiyorum. Donbas'ın 'yasak bölge'ye dönüşmesini istemiyorum. Kimse zamanda geri gidip Çernobil faciasını engelleyemez ancak işgal altındaki Donbas'ta bu trajedinin olmasını engellemek için elimizden geleni hala yapabiliriz." değerlendirmelerinde bulundu.

Çernobil faciasının 35. yılı - Anma töreni
Çernobil faciasının 35. yılı - Anma töreni
Çernobil faciasının 35. yılı - Anma töreni
Çernobil faciasının 35. yılı - Anma töreni

Kaynak: Anadolu Ajansı

Boğaz'da dikkat çeken görüntü! Rus savaş gemisinin mürettebatı dakikalar boyunca gözlerini ayıramadı
Boğaz'da dikkat çeken görüntü! Rus savaş gemisinin mürettebatı dakikalar boyunca gözlerini ayıramadı
Ukrayna sırtımızdan vurdu: Ermeni soykırımı devlet seviyesinde tanınmalı
Ukrayna sırtımızdan vurdu: Ermeni soykırımı devlet seviyesinde tanınmalı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Hulusi Akar Engin Altay Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Hande Erçel Meral Kaplan Burak Sergen
Spor Cenk Tosun Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çernobil faciasının 35. yılı - Anma töreni - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 00:06:30. #1.14#

title