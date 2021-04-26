Çernobil faciasında ölenler Mersin'de anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çernobil faciasında ölenler Mersin'de anıldı

Çernobil faciasında ölenler Mersin'de anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ukrayna'da Çernobil Nükleer Santralinde meydana gelen kazanın 35. yılı dolayısıyla, Mersin'de anma etkinliği düzenlendi.

Ukrayna'da Çernobil Nükleer Santralinde meydana gelen kazanın 35. yılı dolayısıyla, Mersin'de anma etkinliği düzenlendi.

Mersin Nükleer Karşıtı Platformu (NKP) bileşenleri, Özgecan Barış Meydanında bir araya gelerek, Çernobil'de hayatını kaybedenleri andı. Çeşitli STK ile siyasi partilerin de destek verdiği etkinlikte konuşan platform sözcüsü Aycan Özkan, dünyanın hiçbir yerinde nükleer santral istemediklerini söyledi. 35 yıl önce Ukrayna'nın Çernobil kentinde nükleer facia yaşandığını vurgulayan Özkan, "Karadeniz havzasında bulunan bütün ülkeler radyasyon kirliliğine maruz kaldı. Bu ülkelerden, arasında en çok etkilenen ülkelerden biri oldu Türkiye. Bir süre sonra kanser vakaları hiçbir istatistiğe sığamayacak kadar fazlalaştı. Bunun yanı sıra o dönemin yöneticileri büyük bir aymazlık göstererek radyasyonlu çay içtiler kameralar karşısında. Radyasyonlu çay içenler de kansere yenik düştüler. Ama gerekli önlemleri almadıkları için on binlerce insan radyasyonun olumsuz etkileriyle baş başa kaldı. Bu radyasyondan etkilenerek yaşamını yitiren Kazım Koyuncu'nun 'ben nerden bilirdim ki ölümün ince belli bir bardak çay ile dudak arasında olduğunu' sözü ile vurgu yaptığı gibi nükleer santral Karadeniz'de binlerce insana kanser ve ölüm getirdi" dedi. - MERSİN

Çernobil faciasında ölenler Mersin'de anıldı
Çernobil faciasında ölenler Mersin'de anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Müstehcen görüntüyle şantaj yapan sanıktan 'yaşından haberdar değildim' savunması
Müstehcen görüntüyle şantaj yapan sanıktan "yaşından haberdar değildim" savunması
Boğaz'da dikkat çeken görüntü! Rus savaş gemisinin mürettebatı dakikalar boyunca gözlerini ayıramadı
Boğaz'da dikkat çeken görüntü! Rus savaş gemisinin mürettebatı dakikalar boyunca gözlerini ayıramadı
Ukrayna sırtımızdan vurdu: Ermeni soykırımı devlet seviyesinde tanınmalı
Ukrayna sırtımızdan vurdu: Ermeni soykırımı devlet seviyesinde tanınmalı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Derya Yanık Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Serdar Ortaç Demet Akalın
Spor Cenk Tosun Yılmaz Vural Sergen Yalçın Fırat Aydınus Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Harun Tekin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çernobil faciasında ölenler Mersin'de anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 15:21:01. #1.16#

title