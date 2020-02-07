Çernobil'e turist akını, 'koronavirüs temizliği', 'Rubik Mona Lisa'...Haftanın no commentleri
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Çernobil'e turist akını, 'koronavirüs temizliği', 'Rubik Mona Lisa'...Haftanın no commentleri

Sizin için derlediğimiz bu haftanın no commentlerinde Çernobil'e turist akınından, Uluslarası Uzay İstasyonu'ndaki görevinden dönen euronews uzay muhabirine kadar birçok konuyu bulabilirsiniz.

07.02.2020 17:24 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:24

Sizin için derlediğimiz bu haftanın no commentlerinde Çernobil'e akınından, Uluslarası Uzay İstasyonu'ndaki görevinden dönen euronews uzay muhabirine kadar birçok konuyu bulabilirsiniz. View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Çernobil'e turist akını, 'koronavirüs temizliği', 'Rubik Mona Lisa'...Haftanın no commentleri
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