: Çernobil'e turist akını, 'koronavirüs temizliği', 'Rubik Mona Lisa'...Haftanın no commentleri

07.02.2020 17:24 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:24

Sizin için derlediğimiz bu haftanın no commentlerinde Çernobil'e turist akınından, Uluslarası Uzay İstasyonu'ndaki görevinden dönen euronews uzay muhabirine kadar birçok konuyu bulabilirsiniz. View on euronews

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