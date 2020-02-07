Çernobil'e turist akını, 'koronavirüs temizliği', 'Rubik Mona Lisa'...Haftanın no commentleri
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Çernobil'e turist akını, 'koronavirüs temizliği', 'Rubik Mona Lisa'...Haftanın no commentleri

Sizin için derlediğimiz bu haftanın no commentlerinde Çernobil'e turist akınından, Uluslarası Uzay İstasyonu'ndaki görevinden dönen euronews uzay muhabirine kadar birçok konuyu bulabilirsiniz.

07.02.2020 17:11 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:26
Çernobil'e turist akını, 'koronavirüs temizliği', 'Rubik Mona Lisa'...Haftanın no commentleri

Çernobil'e akını: 2020'de 250 binden fazla ziyaretçi bekleniyor


Sovyetler Birliği'ne bağlı Ukrayna'da 1986 yılında yaşanan nükleer reaktör patlaması sonrası 115 bin kişinin tahliye edildiği Çernobil'in Pripyat kasabası turizm merkez oldu.


4 Şubat 1970'te, Çernobil Nükleer Santrali'ne sadece iki kilometre uzaklıkta kurulan ve patlamanın ardından terk edilen ve ıssızlaşan kasabayı 2019 yılında 100 binden fazla turist ziyaret etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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