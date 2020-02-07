Çernobil'e turist akını, 'koronavirüs temizliği', 'Rubik Mona Lisa'...Haftanın no commentleri

07.02.2020 17:11 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:26

Çernobil'e turist akını: 2020'de 250 binden fazla ziyaretçi bekleniyor



Sovyetler Birliği'ne bağlı Ukrayna'da 1986 yılında yaşanan nükleer reaktör patlaması sonrası 115 bin kişinin tahliye edildiği Çernobil'in Pripyat kasabası turizm merkez oldu.



4 Şubat 1970'te, Çernobil Nükleer Santrali'ne sadece iki kilometre uzaklıkta kurulan ve patlamanın ardından terk edilen ve ıssızlaşan kasabayı 2019 yılında 100 binden fazla turist ziyaret etti. Euronews.com'da Görüntüle