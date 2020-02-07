Çernobil'e turist akını, 'koronavirüs temizliği', 'Rubik Mona Lisa'...Haftanın no commentleri
Sizin için derlediğimiz bu haftanın no commentlerinde Çernobil'e turist akınından, Uluslarası Uzay İstasyonu'ndaki görevinden dönen euronews uzay muhabirine kadar birçok konuyu bulabilirsiniz.
Çernobil'e turist akını: 2020'de 250 binden fazla ziyaretçi bekleniyor
Sovyetler Birliği'ne bağlı Ukrayna'da 1986 yılında yaşanan nükleer reaktör patlaması sonrası 115 bin kişinin tahliye edildiği Çernobil'in Pripyat kasabası turizm merkez oldu.
4 Şubat 1970'te, Çernobil Nükleer Santrali'ne sadece iki kilometre uzaklıkta kurulan ve patlamanın ardından terk edilen ve ıssızlaşan kasabayı 2019 yılında 100 binden fazla turist ziyaret etti. Euronews.com'da Görüntüle