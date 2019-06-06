Çernobil dizisi zirveye oturdu; turistler bölgeye akın etti
Dünyanın en kötü nükleer felaketi olarak değerlendirilen Ukrayna'daki Çernobil nükleer kazasını anlatan 'Chernobyl' mini-dizisi bölgeye turist akmasına sebep oldu.
Dünyanın en kötü nükleer felaketi olarak değerlendirilen Ukrayna'daki Çernobil nükleer kazasını anlatan mini dizi bölgeye turist akınına sebep oldu.
Çernobil dizisinin Mayıs ayında başlaması sonrası bölgeyi ziyaret etmek için rezervasyon yaptıranların sayısında geçen yıla oranla yüzde 40 arttı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Kurtulmuş'tan İstanbul çıkışı: Kızgınlığın ve küskünlüğün bedeli CHP'nin adayını o koltuğa oturtmak değildir