Çernobil dizisi zirveye oturdu; turistler bölgeye akın etti

Dünyanın en kötü nükleer felaketi olarak değerlendirilen Ukrayna'daki Çernobil nükleer kazasını anlatan mini dizi bölgeye turist akınına sebep oldu.

Çernobil dizisinin Mayıs ayında başlaması sonrası bölgeyi ziyaret etmek için rezervasyon yaptıranların sayısında geçen yıla oranla yüzde 40 arttı. Euronews.com'da Görüntüle