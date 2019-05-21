Çernobil'de Yasaklı Bölgeye Gizlice Giren 4 Kişi Yakalandı

– Ukrayna'da polis devriye gezdiği sırada Çernobil'de 'yasaklanmış bölgeye' izinsiz girmiş olduğu tespit edilen 4 kişiyi yakaladı.

Ukrayna polisinin yaptığı açıklamaya göre, devriye gezen polis ekipleri, Ukrayna'nın Çernobil şehrinde bulunan Çernobil Nükleer Santrali'nde yaşanan facia sonrası 'yasaklı bölge' ilan edilen alana gizlice girmiş 4 kişiyi tespit etti. Tespit edilen 4 kişiden 1'inin 30 yaşında bir ABD vatandaşı olduğu ve bu kişilerin kontrol noktaları dışında alana girdikleri belirtildi. Ayrıca, 'yasaklı bölge'ye izinsiz giren bu kişilerin para cezası aldıkları ve ABD vatandaşı olan kişinin de Ukrayna'da bulunma süresinin kısaltılarak, ülkeyi terk etmesine karar verildiği belirtildi.

Kaynak: DHA