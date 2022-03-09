Çernobil'de 48 saatlik güç kaldı - Haberler

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Çernobil'de 48 saatlik güç kaldı

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Çernobil'de 48 saatlik güç kaldı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Çernobil Nükleer Santrali'ni besleyen elektrik şebekesinin hasar gördüğünü belirterek 48 saat sonra soğutma işlemlerinin durarak radrasyon sızıntısı olacağını açıkladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Çernobil Nükleer Santrali'ni besleyen elektrik şebekesinin hasar gördüğünü belirterek 48 saat sonra soğutma işlemlerinin durarak radrasyon sızıntısı olacağını açıkladı.

Bakan Kubela açıklamasına şöyle devam etti;

"Rus ordusunun işgal ettiği Çernobil Nükleer Santrali'ni besleyen tek elektrik şebekesi ve santralin tüm nükleer tesisleri hasar gördü. Santral, tüm elektrik kaynağını kaybetti. Uluslararası toplumu, Rusya'dan acilen ateşi kesmesini ve onarım birimlerinin güç kaynağını eski haline getirmesine izin vermesini talep etmeye çağırıyorum. Yedek dizel jeneratörler, Çernobil Nükleer Santrali'ne güç sağlamak için 48 saatlik bir kapasiteye sahiptir. Bu süreden sonra, kullanılmış nükleer yakıt için depolama tesisinin soğutma sistemleri duracak ve bu da radyasyon sızıntılarına neden olacak."


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Dmitro Kuleb, Çernobil, Nükleer, İşgal, Dünya, Haberler

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