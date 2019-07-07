Çernobil Bölgesinde Radyasyona Meydan Okurcasına Yaşayan Büyüleyici Çiçekler

26 Nisan 1986 tarihinde Ukrayna'nın Pripyat şehri yakınlarındaki Çernobil Nükleer Santrali'ndeki 4 numaralı reaktörde bir kaza meydana gelmişti. Bu kaza, gelmiş geçmiş en büyük nükleer kaza olarak kayıtlara geçmişti. Kaza anında 31 işçinin hayatını kaybettiği, 500.000'den fazla işçinin kazaya müdahale ederken radyasyona maruz kaldığı açıklanmıştı ancak radyasyonun çok geniş bir alana yayılması ülkemizi dahi etkileşmişti.

Hâlâ etkileri devam eden bu facianın ardından bölgede çalışmalar yapabilmek için Çernobil Nükleer Santrali Yabancılaştırma Bölgesi kuruldu. Bölge içerisine kurulan bir ekolojik araştırma birimi, bölgede bitki çeşitliliği üzerine çalışmalar yürütüyor. Çalışmaların devam ettiği bu birim, Çernobil bölgesinde yaşayan çiçeklerin fotoğraflarını paylaştı.

Nükleer bölgelerdeki çiçeklerin ve canlıların devasa boyutlarda oldukları düşünülse de bu düşünceler, ortaya çıkan görüntülerle ortadan kalktı. Yeni çıkan görüntülere göre bölgede yetişen büyük beyaz ve sarı nilüferler, nükleer bölgelerde de çiçeklerin yetişebileceğini gözler önüne seriyor.

Facebook'ta Çernobil Radyasyonu ve Ekolojik Biyosfer Rezervi tarafından paylaşılan görsellerde korkunç nükleer felaketten etkilenen arazide ısrarla yaşamaya devam eden bitkilerin güzelliği görülüyor. Nilüferler, daha önce tasvir edildiği gibi mutasyona uğramış değil.

Daha önce Çernobil Nükleer Santrali Yabancılaşma Bölgesi'ndeki bitki örtüsü ve hayvan çeşitliliği hakkında 'Gezegenimiz' belgeselini çeken bir ekip, etrafta dolaşan vahşi hayvanları görüntülemişti. Vahşi hayvanların bölgede yaşadığını kanıtlayan ekip, bölgede bitki çeşitliliğinin de olması gerektiğini ortaya çıkarmıştı.