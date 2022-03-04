Çernihiv'de can kaybı 47'ye yükseldi - Haberler

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Çernihiv'de can kaybı 47'ye yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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- Çernihiv'de can kaybı 47'ye yükseldi Rus ordusunun Ukrayna'nın Çernihiv kentine dün düzenlediği hava saldırısında can kaybı 47'ye yükseldi.

- Çernihiv'de can kaybı 47'ye yükseldi

KİEV - Rus ordusunun Ukrayna'nın Çernihiv kentine dün düzenlediği hava saldırısında can kaybı 47'ye yükseldi.

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları sürerken, Rus ordusunun sabah saatlerinde Ukrayna'nın Çernihiv kentine düzenlediği hava saldırısında can kaybı da artmaya devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın dün gerçekleştirdiği Çerniv saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 9'u kadın 47'ye yükseldiğini duyurdu. Çernihiv bölge yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 18 kişinin de kurtarıldığı kaydedildi.

Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çernihiv'de can kaybı 47'ye yükseldi

Çernihiv'de can kaybı 47'ye yükseldi

Çernihiv'de can kaybı 47'ye yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Haberler

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