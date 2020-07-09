CerModern açık hava sahnesini sanatçılara ücretsiz açıyor CerModern, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sanatçı ve sanat kurumlarına destek olmak ve başkentlileri sanatla buluşturmak için açık hava sahnesini sanatçılara ücretsiz açıyor.

CerModern, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sanatçı ve sanat kurumlarına destek olmak ve başkentlileri sanatla buluşturmak için açık hava sahnesini sanatçılara ücretsiz açıyor.

Temmuz ve ağustos ayları boyunca düzenlenecek etkinliklerde başkentli sanatseverler tiyatro, sinema ve konserleri açık havada izleyebilecek.

Kovid-19 ile mücadele önlemleri kapsamında koltuk sayısı 3'te bir oranında azaltılan, etkinlik alanına girişte ateş ölçümü yapılan ve düzenli aralıklarla dezenfekte edilen sanat merkezinde etkinlikler maskeyle izleniyor.

Haftada 3 gün açık hava sineması gösterimi yapılan CerModern'de 2 gün sanata destek etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

"Süreci özenle yürütüyoruz"

CerModern Kültür ve Sanat Programları Yönetmeni Zihni Tümer, insanların salgın sürecinde sanat ihtiyaçlarının her zamankinden daha fazla olduğunu gözlemlediklerini söyledi.

Başkentli sanatseverleri gerekli önlemleri alarak yeniden sanatla buluşturduklarını ve bu süreci özenle yürüttüklerini belirten Tümer, "Ayrıca bu zor dönemde ayakta kalmaya çalışan tüm kültür kurumlarına destek olmayı da istiyoruz." dedi.

Tümer, CerModern'in sahnesini sanat kurumlarına ücretsiz tahsis ettiklerini, etkinlik düzenlemek isteyen kurumların hepsine olumlu cevap vermek istediklerini aktardı.

Temmuz ayı etkinlik programı

CerModern'de temmuz ayı boyunca düzenlenecek etkinlikler şöyle:

"9 Temmuz - DialUp Band/ Konser

10 Temmuz - Açık Hava Sineması/ Kızkardeşler

11 Temmuz - Açık Hava Sineması/ Küçük Beyaz Yalanlar Devam Ediyor

12 Temmuz - Açık Hava Sineması/ Judy

14 Temmuz - Açık Hava Sineması/ Bedenimi Kaybettim

16 Temmuz - Ceren Temel Qaurtet/ JazzExpose Konser

17 Temmuz - Açık Hava Tiyatrosu/ Mucize

18 Temmuz - Açık Hava Sineması/ Climax

19 Temmuz - Açık Hava Tiyatrosu/ Doğaçlama Tiyatro Müsabakası

21 Temmuz - Açık Hava Tiyatrosu/ On Dakika Ara

22 Temmuz - Açık Hava Sineması/ Güney İstasyonunda Randevu

23 Temmuz - Açık Hava Tiyatrosu/ Ankara Gazinosu

24 Temmuz - Açık Hava Konseri/ Musa Göçmen SenfoRock

25 Temmuz - Somel Trio/ JazzExpose Konser

28 Temmuz - Açık Hava Sineması/ Ran

Kaynak: AA