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Çermik'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çermik'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Diyarbakır'da, çetin kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için karla kaplı doğaya yem bırakıldı.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da, çetin kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için karla kaplı doğaya yem bırakıldı.

Çermik ilçesinde Diyarbakır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Çermik belediyesinin kırsal kesime iş makineleri ile yol açması sonrasında AFAD gönüllülerinin yardımıyla kırsal alanlara yaban hayvanları ve bölgede bulunan yaban geyiklerinin görüldüğü alanlara yem bıraktılar. Kırsal alanda yoğun kar yağışı nedeniyle yem bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının beslenmesi için araziye yem bırakan gönüllü ekipler, uygulamanın süreceğini belirtti.

Çalışmaya katılan AFAD gönüllüsü Bilal çelikten, "hemşerilerimizin bu soğuk kış gününde yaban hayata sahip çıkmalarını istiyoruz. Yaban hayatındaki hayvanlarımız, bizim dostlarımız, canlarımız. Emeği geçen kurumlarımıza ve tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Çermik'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Çermik'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Çermik'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Çermik'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Çermik'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Çermik'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Diyarbakır, AFAD, 3. Sayfa, Haber

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