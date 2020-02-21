Çermik'te silahlı saldırı: 2 yaralı

21.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:24

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde bir otomobilden henüz bilinmeyen nedenle silahla ateş açıldı.

Olayda biri güvenlik korucusu 2 kişi ağır yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Başlatılan soruşturma kapsamında saldırının faillerinin yakalanmasına çalışılıyor.

Kaynak: AA