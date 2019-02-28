Çermik'te Öğretmenlerin Gözaltına Alınması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde öğretmenlerin gözaltına alınmasına ilişkin," "Çermik'te öğretmenlerimize yönelik yaşanan olay, bir öğretmen olarak bizi üzmüştür. Adalet Bakanlığımız tarafından gerekli işlemler başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Selçuk, Çermik ilçesinde öğretmenlerin gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

Ziya Selçuk, "Çermik'te öğretmenlerimize yönelik yaşanan olay, bir öğretmen olarak bizi üzmüştür. Adalet Bakanlığımız tarafından gerekli işlemler başlatılmıştır. Böyle bir olayın tekrar yaşanmaması temennimizdir. Öğretmenlerimize geçmiş olsun diyor, yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA