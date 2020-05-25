Çermik'te nesli tükenmekte olan karaleylek bulundu
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Çermik'te nesli tükenmekte olan karaleylek bulundu

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bulunan nesli tükenmekte olan karaleylek, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Çermik'te nesli tükenmekte olan karaleylek bulundu
25.05.2020 15:28 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:31

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bulunan nesli tükenmekte olan karaleylek, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Çermik ilçesi kırsal Gençali Mahallesi Gelincik Dağı mevkiinde devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayalık üzerinde bitkin halde duran karaleylek gördü. Karaleyleği gözlem altına alan ekipler durumu Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. Görevlilerle yapılan görüşmede nesli tükenmekte olan bir tür olduğu öğrenilen karaleylek İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülerek yem ve su verildi. Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nden gelen ekiplerce teslim alınan karaleylek bakımın yapılmasının ve uygun ortamın oluşmasının ardından doğaya bırakılacak.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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