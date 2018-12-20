Çermik'te Kadınlar İçin Girişimcilik Kursu Açılacak

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kadınlar için girişimcilik kursu açılacak.

Çermik Kaymakamı Nazlı Demir, ilçede bulunan kadınlara destek olmak amacıyla zaman zaman çeşitli kurslar düzenlediklerini söyledi. Kursların, kadın girişimcilerin KOSGEB desteğiyle iş kurabilmelerine olanak sağlayacağını dile getiren Demir, "Genç girişimci bayanların özellikle bu kurstan faydalanmalarını istiyoruz. Bu kurslarımız sonunda kursiyerlerimize girişimcilik belgesi verilecek. Örneğin girişimcilik belgesine sahip bir bayan, işini geliştirmek istediğinde bununla ilgili bir proje hazırlayıp KOSGEB'e başvuruda bulunabiliyor. KOSGEB'in projeyi uygun bulması halinde girişimciye destek veriyor. Bu sayede kadın girişimcilerimiz iş sahibi olabilmekteler" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA