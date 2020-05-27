Çermik'te bir kişinin öldüğü silahlı saldırıda yaralanan kişi de hayatını kaybetti Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi de tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi de tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Alınan bilgiye göre, Çermik ilçe merkezinde 21 Şubat'ta bir otomobilden açılan ateş sonucu Cuma İpek'in yaşamını yitirdiği saldırıda ağır yaralanan güvenlik korucusu Metin Karamehmetoğlu, tedavi altına alındığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdi. Karamehmetoğlu'nun cenazesi işlemlerin ardından ailesine teslim edilecek. Silahlı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Kaynak: AA