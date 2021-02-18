Çermik Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü hizmete açıldı
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Çermik Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü hizmete açıldı

18.02.2021 12:43 | Son Güncelleme: 18.02.2021 12:46
Çermik Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü hizmete açıldı

Çermik ilçesinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü hizmete başladı.

Çermik ilçesinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü hizmete başladı.

Çermik Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ergün Kardaş, Çermik ve Çüngüş ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde yaşayan toplam 161 bin nüfusa hitap edeceklerini söyledi.

Çermik ve Çüngüş ilçelerindeki vatandaşların Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden alacakları bütün hizmetleri bu merkezden de alabileceğini dile getiren Kardaş, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmet Merkezimiz ihtiyaç sahiplerini tespit ederek, sosyal hizmet müdahalesinin ve takibinin gerçekleştirilmesi, çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı bireylere ve ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici hizmetler sunmak amacıyla ilçemizde hizmete başladı." dedi.

Kardaş, bunun yanı sıra vatandaşların aile içi şiddeti önleme ve rehberlik, madde bağımlılığı ile mücadele, şehit yakınları ve gazi hakları ile sosyal destek konularında da başvuru yapabileceklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar

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