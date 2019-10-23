23.10.2019 11:12

Çermik Kaymakamı Nazlı Demir, "Çermik ilçesi son yıllarda hayal dahi edemeyeceğimiz hizmetlere kavuşmuştur. Sahip olduğumuz doğal ve kültürel değerlerin hak ettiği değeri görmesiyle Çermik orta vadede önemli bir cazibe merkezi haline gelecek." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde Karacadağ Kalkınma Ajansı, Çermik Kaymakamlığı ve Çermik Belediyesince hazırlanacak, "Çermik Termal Turizm Planı ve Kentsel Tasarım Projesi"nin tanıtım toplantısı yapıldı.

İlçede bir otelde düzenlenen toplantıda bir konuşma yapan Çermik Kaymakamı Demir, Çermik'in bundan sonraki turizm gelişim sürecine ışık tutacak, kamu idarelerine rehberlik edecek, turizm potansiyelini üst seviyelere çıkaracak projenin tanıtımına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

İlçenin şifalı kaplıcaları, doğası, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu vurgulayan Demir, "İlçemiz geçmişten beri önemli bir ziyaret merkezi olmuştur. Sahip olduğumuz huzur ve güven ortamı ilçemize önemli bir cazibe kazandırmıştır. Kaplıcalardaki şifalı suyun 2005 yılında İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan analizle 16 hastalığa iyi geldiği raporlandı." diye konuştu.

Valiliğin desteğiyle 3 yıl önce belediye tarafından kaplıcalarda bakım ve onarım çalışması yapıldığını dile getiren Demir, "Bununla birlikte ilçemiz makus talihini yenmeye başlamış, turizm gelişimi yeniden tartışılmaya başlamıştır." ifadesini kullandı.

"Çermik yepyeni bir havaya bürünecektir"

İlçedeki turizm potansiyelinin gelişmesi için projeler hazırladıklarını aktaran Demir, şöyle konuştu:

"Sağlık turizmi, seracılık ve otelcilik üzerine, 'Çermik Turizmi Fizibilite Programı' kabul edilmiş ve çalışmalara başlanmıştır. 'Sinek Çayı Çevre Düzenlemesi Teknik Destek Projesi' ile Sinek Çayı'nın kamp alanı, mesire alanı, çevre düzenlemesi, çay üzerinde doğal yüzme alanlarını içerecek şekilde projelendirme çalışmasına başlanmıştır. Kaymakamlığımızca hazırlanan ve ajans tarafından kabul edilen turizm işletmelerine yönelik eğitim programıyla, turizm sektöründe hizmet veren otel, motel, pansiyon işletmecilerine yönelik yapılacak eğitimle hizmet sunumundaki kaliteyi artırarak, turizmde elde edilen geliri yükseltmek hedefimiz. Yine Kaymakamlığımız ve belediyemiz tarafından yürütülen ilçemizin turizme ve ticaret hayatına önemli bir ivme kazandırmasını beklediğimiz ilçe merkezinde yapılacak olan sokak sağlıklaştırma çalışmasıyla Çermik yepyeni bir havaya bürünecek. Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından gerekli hibe desteği sağlanmış, çalışmalara başlanmıştır. Ayrıca GAP İdaresine sunduğumuz kaplıcalarımızla ilgili reklam ve tanıtım çalışmaları hızlandırılacak."

Demir, doğaseverlerin cazibe merkezi olan Şeyhan Dede Şelalesi'yle ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile iş birliği halinde bir tabiat parkı çalışması yürütüldüğünü dile getirerek, "Çermik Turizm Master Planı"nın yol gösterici olacağını aktardı.

Kaplıca, doğa ve kültür turizmi olmak üzere üç ana ayak üzerine oturacak master plan kapsamında ilçenin ana lokomotifi durumundaki turizm konusunda önemli bir gelişme potansiyeli yaratılacağına dikkati çeken Demir, plana uygun yapılacak yatırımlarla ilçenin potansiyelinin ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacak hale getirileceğini dile getirdi.

"Çermik ilçesi son yıllarda hayal dahi edemeyeceğimiz hizmetlere kavuşmuştur. Sahip olduğumuz doğal ve kültürel değerlerin hak ettiği değeri görmesiyle Çermik orta vadede önemli bir cazibe merkezi haline gelecek." ifadelerini kullanan Demir, çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti.

Bölge turizminin geliştirilmesi adına kritik hamleler

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle bölgede yaptıkları çalışmalarda bütün paydaşlarla görüştüklerini belirterek, 2014-2023 yıllarını kapsayan bölge planında, bölgenin gelişmesine katkı sunacak birçok hususun yer aldığını vurguladı.

Maral, "Yaptığımız bütün analizlerde, bütün raporlamalarda Çermik'in turizm potansiyeli karşımıza çıkıyor. Çermik'in termal turizm anlamında hak ettiği yere gelebilmesi adına yapılan çalışmalar ya sınırlı kalıyor, ya da sürdürülebilir olmuyor. Bu sorunu giderme adına Valimizin başkanlığında Çermik'te etkili bir termal turizm planı ve kentsel tasarım çalışması ihtiyacı ortaya çıktı. GAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin bölgede turizmin geliştirilmesi adına çok kritik hamleleri var." diye konuştu.

Çermik'te kaplıcaların kapasitelerinin geliştirilmesi, modernize edilmesi için önemli destekler verdiklerini anlatarak, "Bugün ilk adımını attığımız bu çalışmanın tamamlanmasıyla inşallah bir plan ve kentsel tasarım modeli ortaya çıkmış olacak." ifadesini kullandı.

"İlçedeki kaplıca suyu mineral bakımından dünyada birinci" ifadesini kullanan Karamehmetoğlu, göreve geldikten sonra ilçede kaplıcalarla ilgili çalışmalar yaptıklarını, gayret gösterilmesi halinde başarının sağlanacağını aktardı.

Toplantıya, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, GAP İdaresi Çevre, Fiziksel Gelişme ve Yerel Yönetimler Genel Koordinatörlü Suphi Özer, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemil Alp, İl Sağlık Müdürü Mehmet Sait Avar, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, TÜRSAB Güneydoğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Akyıl, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA