Çermik Milli Eğitim Müdürlüğünde Proje Atağı

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanıp Karacadağ Kalkınma Ajansına sunulan 'Çermik Okulöncesi Eğitim Merkezi' ve 'Okul Öncesinden Başlayarak Daha İyi Bir Gelecek Kodluyoruz' başlıklı iki proje ajans tarafından destek programına kabul edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bozdoğan, müdürlükleri tarafından hazırlanıp Karacadağ Kalkınma Ajansına sunulan projenin kabul edildiğini söyledi. Bozdoğan, proje ile birlikte okulöncesi öğrencilere kodlama eğitimi, fen bilimleri, akıl oyunları ve spor alanlarında daha kaliteli eğitim verme imkanı sağlayacaklarını söyledi. Katkılarından dolayı proje ortağı olan Çermik Belediyesine teşekkür ettiklerini belirten Bozdoğan, "2018 yılı okul öncesi eğitim standartlarının artırılması mali destek programı çerçevesinde Diyarbakır ve Şanlıurfa bölgesinde okul öncesi eğitim alanında okullaşma oranını arttırmak ve olumsuz çevresel koşullarda yaşayan dezavantajlı bölgelerdeki çocukların diğer çocuklara göre eksik yöndeki eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından çıkılan 2018 Yılı Okul Öncesi Eğitim Standartlarının Artırılması Mali Destek Programı kapsamında ajansa toplamda 211 proje teklifi sunuldu. Değerlendirme sonuçlarında 55 proje destek almaya hak kazandı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 2 projemiz destek almaya hak kazanmıştır. Bu projelerimiz ile Çermik'te okul öncesi eğitimde okullaşma oranını Milli Eğitim Bakanlığımızın hedefleri doğrultusunda arttırmak, okul öncesi eğitimde farkındalık oluşturmak, ilçemizde olumsuz çevresel koşullarda yaşayan dezavantajlı bölgelerdeki çocukların diğer çocuklara göre eksik yöndeki eğitim ihtiyaçlarını karşılamak, ilçemizdeki okul öncesi eğitim kurumlarının yeni yöntem ve modern yaklaşımlara uygun gerekli fiziki, beşeri ve teknik altyapısının güçlendirilerek eğitimin kalite ve cazibesini artırmak, öğrencilerimizin okula olan ilgisini artırmak ve devamlılığını sağlamayı hedeflemekteyiz" dedi. - DİYARBAKIR