Çerme Suyu Projesi devam ediyor
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Çerme Suyu Projesi devam ediyor

Çerme Suyu Projesi devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kars Belediye Başkanlığı'nca kentte su ihtiyacının karşılanması ve vatandaşlara daha sağlıklı su verilmesi için 'Çerme Suyu Projesi' kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Kars Belediye Başkanlığı'nca kentte su ihtiyacının karşılanması ve vatandaşlara daha sağlıklı su verilmesi için 'Çerme Suyu Projesi' kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün girişimleriyle hazırlanan "İçme Suyu Projesi" kapsamında Çerme içme ve kullanma suyu isale hattına ilave olarak bölgede bulunan kaptajlar bir arada toplanacak.

Daha sonra yaklaşık 3 bin 800 metre isale hattı döşenerek sisteme entegre edilecek. Bu suretle günlük yaklaşık 10 bin metreküp ilave su kente verilecek. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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