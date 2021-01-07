Cerkutay kimdir? Kuruluş Osman Cerkutay kimdir? Tarihte Cerkutay kimdir?
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Cerkutay kimdir? Kuruluş Osman Cerkutay kimdir? Tarihte Cerkutay kimdir?

07.01.2021 00:57 | Son Güncelleme: 07.01.2021 01:00
Cerkutay kimdir? Kuruluş Osman Cerkutay kimdir? Tarihte Cerkutay kimdir?

Çarşamba akşamları ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Cerkutay karakteri büyük ilgi görüyor. Peki Kuruluş Osman Cerkutay kimdir? Cerkutay tarihte var mıdır? Tarihte Cerkutay kimdir? Cerkutay karakterini kim canlandırıyor?

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman'da Cerkutay karakteri büyük ilgi görüyor. Seyirciler Kuruluş Osman Cerkutay kimdir?Cerkutay tarihte var mıdır? Tarihte Cerkutay kimdir? Cerkutay karakterini kim canlandırıyor? sorularının cevabını arıyor. İşte sorunun cevapları!

TARİHTE CERKUTAY KİMDİR?

Tarihte Cerkutay var mı yok mu tarih kaynaklarında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Bununla beraber diziden yola çıkarak cevaplayacak olursak:

Cerkutay, bir Moğol askeridir ve Moğol komutanı Balgay'ın yardımcısıdır. Balgay'ın Anadolu baskınlarına katılıp Türk obalarına baskınlarda Balgay'ın yanında yer almıştır.

KURULUŞ OSMAN CERKUTAY KİMDİR?

Kuruluş Osman dizisinde Cerkutay karakterini ünlü dizi ve tiyatro oyuncusu Çağı Şensoy canlandırmaktadır. Çağrı Şensoy, 17 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise hayatı boyunca İstanbul'da yetişmiştir. Ardından yine İstanbul'dan ayrılmayıp İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünden mezun olan başarılı oyuncu, İngilizce ve Almanca konuşma konusunda oldukça iyi. Daha önce pekçok oyunda rol alan oyuncu, ilk dizisi olan Ölüm Çiçekleri adlı televizyon dizisinde adından söz ettirmeyi başarmıştır. Daha önce Kavak Yelleri, Mazi Kalbimde Yaradır, Çakıl Taşları, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi oldukça bilindik dizilerde de rol almıştır.

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