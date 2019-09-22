"Çerkezmüsellim köftesi"nin ünü sınırları aştı

22.09.2019 10:28

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinin lezzetlerinden "Çerkezmüsellim köftesi", bazı gurbetçiler tarafından çiğ paket halinde yurt dışına da götürülüyor.

Çerkezmüsellim köftesi, dana etinden elde edilen kıymanın özel baharatların yoğrulmasıyla eşsiz bir lezzete kavuşuyor.

Trakya'da yetişen ve bir yaşını geçmemiş danaların etiyle hazırlanan köfte, bölgenin gözde lezzetlerinden biri haline geldi.

İlçede köftecilik yapan Mahmut Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çerkezmüsellim köftesinin lezzetiyle çok beğenildiğini söyledi.

Köftenin 2009'da Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendiğini ifade eden Yalçın, "Babam Mehmet Şükrü Yalçın, 1982'de Çerkezmüsellim köftesinin üretimine başladı. Artan talepler doğrultusunda kendi haklarımızı da korumaya almak için 2009'da markamızı tescil ettirdik." dedi.

Çerkezmüsellim köftesinin ününün hızla yayıldığını ve baba mesleğini kendisinin devam ettirdiğini anlatan Yalçın, şöyle konuştu:

"Köfteyi yaparken kullanılan malzemeler ve miktarı çok önemli. Bunların da yörenin ürünü olması gerekiyor. Köftenin en önemli özelliklerinden biri de pabuç şeklinde yapılması. Yapılışından sunumuna kadar geçen aşamaların hepsine ayrı bir önem veriyoruz. Hedefimiz, bu tadımızı tüm Türkiye'ye ulaştırmak. Yolu Trakya'ya düşen vatandaşlarımız köftemizi yemeden gitmiyor. Gelenlerin sayısı her geçen gün artıyor."



Yalçın, köfteyi kömürlü mangalda pişirdiklerini, bunun da köfteye ayrı bir lezzet kattığını dile getirdi.

Tescil süresi dolan köftenin ikinci kez 10 yıl süreyle tescillendiğini belirten Yalçın, "Köftemizin ünü ülke sınırlarını aştı. Almanya, Karadağ, Arnavutluk, Avusturya, Norveç ve Azerbaycan'a sipariş üzerine özel ambalaj sistemi ile sağlıklı bir şekilde çiğ paket olarak köftemizi gönderdik. Önceden burada yaşayıp daha sonra yurt dışına çıkanlar bu lezzeti bizden talep ediyor. Onların yanında köfteden yiyenler de sipariş veriyor. Köftemizin ünü bu şekilde yayılıyor." diye konuştu.



Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan da Çerkezmüsellim köftesinin ününün her geçen gün arttığını dile getirdi.

Yalçın'ın işletmesinin 37 yıldır ilçede hizmet verdiğini anlatan İnan, "Çerkezmüsellim köftesini Türkiye'nin yanı sıra ilçemize yurt dışından misafir gelen vatandaşlara da ikram ediyoruz. Hem köftenin tadına bakıyor hem de çiğ paket şeklinde alarak ülkelerine götürüyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA