Çerkezlerden Rusya'nın Ankara Büyükelçisine tepki

15.02.2020 15:36 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:36

Çerkes Dernekleri Federasyonu, Çoğulcu Demokrasi Partisi ve Kafkas Dernekleri Federasyonu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'un bir yayın kuruluşunda yer alan demecinde Çerkezlerle ilgili değerlendirmelerine tepki gösterdi.

Üç sivil toplum kuruluşunun açıklamasında, Yerhov'un bir yayın kuruluşunda yer alan değerlendirmesinde, Çerkezlerin 19. yüzyılda yaşadığı sürgün ve soykırımı "göç" olarak tanımladığı, Çerkezleri, "yağmacı, akıncılık yapan, cinayet işleyen ve köle ticareti yapan dağlı halklar" olarak tarif ettiği, bunun da kabul edilemez olduğu bildirildi.

Çerkes Dernekleri Federasyonu adına yapılan açıklamada, Rus Büyükelçinin tarihsel gerçekleri ters yüz eden ifadeler kullandığı ve Rusya'nın işlediği "soykırım ve sürgün suçlarını" örtbas etmeye çalıştığı belirtilerek, "Çerkeslere yapılanlar, 1948 tarihli 'BM Soykırım Suçunun Önlenmesine ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme'de yer alan bütün kriterleri karşılamaktadır." denildi.

Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun açıklamasında ise Yerhov'un, Çerkezler hakkındaki açıklamalarının kabul edilemez olduğu aktarılarak, "Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu arasındaki ilişkilerin iyi seyretmesi hepimizin dileğidir. Sayın Yerhov, geçmişi inkar etmek yerine tarihten ders alarak Rusya, Türkiye ve Çerkesler olarak bugün ve gelecekte barış içinde yaşamamızın temellerini güçlendirmeye, 'ilişkilerin sağlamlığı, faydası ve geleceği' konularına katkı vermeye çalışmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Çoğulcu Demokrasi Partisi tarafından yapılan açıklamada da Çerkezlerin, 19. yüzyılda yaşadığı trajediden Rusya'nın sorumlu olduğu anlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Çerkesler, Rusya'nın sorumluluğunu kabul edip, Çerkeslerin geleceğini güçlü bir şekilde yeniden inşa etmelerine pozitif ve yapıcı bir katkıda bulunmasını beklemektedir. Çerkeslerin amacı, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu arasındaki ilişkileri olumsuz yönde etkilemek değildir. Tam tersine, bu ilişkinin Çerkeslerin hak ve taleplerinin dikkate alınmasında pozitif yönde katkıda bulunmasını arzu etmektedir."

Kaynak: AA