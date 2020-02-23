Çerkezlerden Rusya Büyükelçisi Yerhov'a tepki

23.02.2020 16:21 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:21

Beyoğlu'nda toplanan bir grup Çerkez, Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'un Çerkezlerle ilgili sözlerine tepki gösterdi.



Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'un Çerkezler hakkındaki sözleri büyük tepki çekti. Beyoğlu'nda toplanan bir grup Çerkez, Yerhov'a tepki gösterdi. "Tüm soykırımcıları lanetliyoruz" yazılı pankart taşıyan grup sloganlar attı. Grup adına açıklama yapan bir vatandaş, "Rusya Federasyonu'nun Türkiye büyükelçisi 13 Şubat günü 19. yüzyılda Rus çarlığının yurtlarını ihlal ettiği Çerkez halkına uyguladığı soykırım ve sürgünü yok sayan ifadeler kullanmış, söylediği yalanlarla tarihi ters düz etmeye yeltenerek Çerkez halkını uydurulan düzmece bir tarihin öznesi yapmaya çalışmıştır. Çerkez halkı bugün dünyanın dört bir yanına dağılmış, ana yurdunda azınlığa düşmüş ve toplumsal gücünü büyük ölçüde yitirmiş vaziyettedir. Dilini, kültürünü, ulusal varlığını koruyamama riskiyle karşı karşıya olup, oldukça endişelidir. Bütün bunlar uğratıldığı soykırım ve sürgünün telafi edilmez sonuçlarıdır. Çerkez soykırımı planlı ve organize bir suçtur. Soykırımın aydınlanması için gereken iradeyi ortaya koyacak ve mücadelesini sürdürecektir" diye konuştu.



"Soykırım ve sürgün Rusya devlet yönetiminde yapısallık kazanılmış bir yöntemdir"



"Soykırım ve sürgün Rusya devlet yönetiminde yapısallık kazanılmış bir yöntemdir" diyen grup sözcüsü, "Rusya en büyük soykırımı Çerkezlere uygulamakla birlikte Sovyetler Birliği dönemi dahil tarihinde bunlara benzer pek çok sabıkası bulunmaktadır. Nitekim bugün 23 Şubat 1944 tarihinde Çeçen-İnguş halkına uygulanan acımasız sürgünün 76'ıncı yıl dönümüdür. Bu tarihte Çeçen-İnguş halkı çocuk yaşlı demeden İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlarla iş birliği yaptıkları gerekçesiyle toplu cezaya tabi tutulmuş, Orta Asya ve Sibirya'ya sürülmüştür. Kış ortasında çocuk yaşlı gözetilmeksizin hayvan vagonlarına doldurularak insanlık dışı koşullarda sürgün edilmiştir. Yollarda 100 bini hayatını kaybetmiştir. Bütün bunlar somut bir biçimde göstermektedir ki soykırım ve sürgün Rusya devlet yönetiminde yapısallık kazanılmış bir yöntemdir. Bunların basit yalanlarla örtbas edilmesi mümkün değildir. Bunu inkar etmek modern bir devletin yapacağı bir iş değildir. Soykırımı inkar eden bir devlet gelecekte de böyle bir soykırıma yol açacağı kaygısı vermektedir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA