Çerkezköylü gazilerden TBMM'ye ziyaret - Haberler
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Çerkezköylü gazilerden TBMM'ye ziyaret

AA / Sinan Uslu - Haberler | Politika
Çerkezköylü gazilerden TBMM'ye ziyaret

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çerkezköy heyeti, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un daveti üzerine Meclis'i ziyaret etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çerkezköy heyeti, Tbmm Başkanı Mustafa Şentop'un daveti üzerine Meclis'i ziyaret etti.

TBMM'ye gelen 46 kişilik heyet, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu tarafından ağırlandı. Rehber eşliğinde Meclis'i gezen heyet, Genel Kurul Salonu'nu da ziyaret etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çerkezköy Temsilcisi Hasan Hüseyin Yarlıgan, "TBMM Başkanımız Sayın Mustafa Şentop'un misafiri olarak Meclis'teydik. Gazi Meclisimizde olmak bizim için büyük bir onur. Başta Sayın Meclis Başkanımıza ve bizleri ağırlayan TBMM Genel Sekreteri Sayın Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile AK Parti Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın Çiğdem Koncagül'e teşekkür ediyoruz." dedi.

Çerkezköylü gazilerden TBMM'ye ziyaret

Çerkezköylü gazilerden TBMM'ye ziyaret

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