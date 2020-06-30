Çerkezköy ve Kapaklı Belediye Meclisleri yarın toplanacak Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gerçekleştirilemeyen Belediye Meclisi toplantıları, yarın yapılacak.

Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gerçekleştirilemeyen Belediye Meclisi toplantıları, yarın yapılacak.

Belediye meclisleri, 3 aylık aranın ardından yarın yeniden toplanacak.

Türkiye Belediyeler Birliğince mart ayında alınan karar doğrultusunda nisan, mayıs ve haziran aylarında bu¨yu¨ks¸ehir, il, ilc¸e, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclisleri ertelenmişti.

Pandemi dolayısıyla ertelenen toplantılar, yarın saat 15.00'de Çerkezköy Belediye Meclisi salonunda ve saat 14.00'de Kapaklı Belediye Meclisi salonunda yapılacak.

Kaynak: AA