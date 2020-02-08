Çerkezköy'ün nüfusu 6 ilden daha fazla

08.02.2020 12:52 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:52

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre Çerkezköy'ün nüfusu 174 bin 529 olarak açıklandı.

Türkiye'deki 81 ilden her vatandaşın bulunduğu Çerkezköy'de 90 bin 205 erkek, 84 bin 324 kadın bulunuyor.

TÜİK istatistiklerine göre Çerkezköy 174 bin 529 nüfusu ile 170 bin 875 nüfuslu Artvin'i, 164 bin 521 nüfuslu Gümüşhane'yi, 142 bin 490 nüfuslu Kilis'i, 97 bin 319 nüfuslu Ardahan'ı, 84 bin 843 nüfuslu Bayburt'u ve 84 bin 660 nüfuslu Tunceli'yi geride bıraktı.

Kaynak: AA