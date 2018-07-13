Çerkezköy Tso Yönetim Kurulu Başkanı Kozuva'dan 15 Temmuz Mesajı

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Gün, ülkemizi, demokrasimizi, ekonomimizi daha ileriye taşıma günüdür" dedi.

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva yaptığı açıklamada, "15 Temmuz 2016 gecesi ülkemiz ve aziz milletimiz tarihinin en hain, en alçak darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. O gece Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her kurumuna sızmış olan hain FETÖ terör örgütü üyelerinin amacı Türkiye Cumhuriyeti'ni bir daha toparlanamayacak bir hale getirmek; milletimizin özgür iradesine kota koymaktı. Ancak bu alçakların karşısına adeta etten bir duvar ören kahraman milletimiz, vatanına ve Cumhurbaşkanına sahip çıkarak bu hain girişime izin vermedi" dedi.

Kozuva, şöyle devam etti:

"Milletimize, ülkemizin birliği ve beraberliğine, demokrasimize, ekonomimize karşı yapılan bu hain kalkışma, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bizim sağlam duruşumuza zarar veremedi. OHAL sürecinin titizlikle yürütülmesi, hain FETÖ terör örgütü üyelerinin devletimizin her kurumundan teker teker temizlenmesi, her vatandaşın ülkemizin güvenliği ve demokrasimizin devamı için kenetlenmesi bizleri bugün tarihe örnek olacak bir kararlılıkla dimdik ayakta tutmakta. Bu menfur kalkışmanın ikinci yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın da dediği gibi FETÖ'nün yalnızca FETÖ olmadığını, PKK'nın yalnızca PKK olmadığını, DEAŞ'ın yalnızca DEAŞ olmadığını çok iyi biliyoruz. Hem içeride hem dışarıda dostumuz kim, düşmanımız kim çok daha iyi görüyoruz."

"Gün, ülkemizi, demokrasiyi, ekonomiyi daha ileri taşıma günü. Geçmişin karanlık günlerinden aldığımız ders, bugün bize her alanda ışık olacak" diyen Kozuva, "Türkiye alçak FETÖ terör örgütünün yıkmaya çalıştığı demokrasiyi 24 Haziran'da bir bayram gibi yaşadı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden göreve geldiği bugün tüm dünyaya istikrarımızın sarsılmaz bir şekilde süreceğinin en net mesajıdır. Hain darbe girişiminde ülkemiz için canını veren aziz şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun" diyerek açıklamasını noktaladı. - TEKİRDAĞ