Çerkezköy TSO nisan ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi
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Çerkezköy TSO nisan ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi

Çerkezköy TSO nisan ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Nisan ayı Meclis Toplantısını, Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan yönetiminde online olarak gerçekleştirdi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Nisan ayı Meclis Toplantısını, Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan yönetiminde online olarak gerçekleştirdi. Dijital platformda gerçekleşen TSO Meclis toplantısında 2021 Mart ayının gelir gider bütçe izleme raporu ve mizanın ibrası görüşüldü. İlgili gündem maddeleri Meclis üyeleri tarafından oylanarak, kabul edildi.

Toplantının devamında ise TOBB İl Akademik Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Şeniz Özhan tarafından Tekirdağ ili analizleriyle zenginleştirilmiş "TEPAV Temel Ekonomik Göstergeler" sunumu meclis üyelerine sunuldu. Sosyal ve ekonomik yapı ile sektör bazlı analizler başlığının konuşulduğu sunumda Covid-19 salgını etkisi de ele alınan konular arasındaydı. Dr. Öğretim Üyesi Şeniz Özhan tarafından gerçekleşen sunumda bölgemize dair birçok bilgi de Meclis Üyelerine aktarıldı. Çerkezköy TSO Meclis üyeleri tarafından büyük ilgi gören ve soru cevaplarla ilerleyen sunum, Tekirdağ ili oda ve borsaları arasında Akademik Danışman sunumu gerçekleştiren ilk Meclis Toplantısı oldu. Dilek ve temennilerin ardından toplantı sona erdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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