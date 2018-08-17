Çerkezköy Tso ile Kosgeb Arasında İşbirliği Protokolü

Tekirdağ ilindeki işletmelere verilecek KOSGEB hizmet ve desteklerinin, yaygın, etkin ve koordinasyon içinde sunulmasını sağlamak üzere KOSGEB Tekirdağ Çorlu Müdürlüğü ile Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası arasında KOSGEB Temsilcilik Ofislerinin Kurulması ve İşletilmesine dair iş birliği protokolü imzalandı.

KOSGEB Tekirdağ Çorlu Müdürü Özay Cebeci'nin katıldığı imza töreninde konuşan Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Kozuva, "Oda olarak girişimcilerimizin sayısını artırmak ve istihdama katkı sağlamak amacıyla büyük gayret göstermekteyiz. KOSGEB, bu konuda en büyük paydaşlarımızdan birisi. Ortak çalışmalarımızın bölgemiz ve iş dünyamız için hayırlı olmasını dilerim" dedi.

"Daha etkin olacak"

KOSGEB Tekirdağ Çorlu Müdürü Özay Cebeci ise, "KOSGEB olarak, bölge sanayicilerimize ve girişimcilerimize en kaliteli hizmeti sunma noktasında ülkemizin içinden geçtiği bu hassas dönemde en üst perdede bir özveri ile çalışıyoruz. Bu süreçte, bize işbirliğine açık tutumlarıyla destek olan Çerkezköy Ticaret Odamızın değerli başkanı Süleyman Kozuva nezdinde tüm oda ilgililerine en kalbi şükranlarımı arz ediyorum. Ülkemizde sosyal ihtiyaçların ve ekonominin karşılanabilmesi adına orta ve küçük ölçekli işletmelerin etkisi ve sanayideki payını artırmak amacıyla kurulan KOSGEB'imizin sahada daha etkin olmasını sağlayacak, destek uygulamalarımızın süreçlerine ilişkin işletme ve girişimcilerimizin aydınlatılmasını kolaylaştıracak bu protokolün hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu. - TEKİRDAĞ